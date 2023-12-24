طوفان الأقصى | اليوم الـ 79 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف والمجازر

يواصل كيان العدو الصهيوني عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ79 على التوالي، مرتكبا المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع. فيما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين المقاومين والعدو في شمال وجنوب القطاع واعترف الاحتلال بمقتل 13 من ضباطه وجنوده خلال الساعات الماضية وجرح عدد كبير.

وقد سقط 40 شـهيدا وعشرات المصابين في قصـف الاحتلال على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

واليوم سقط 3 شهداء بينهم طفلان في خان يونس نتيجة استهدافهم من قبل جيش الإحتلال. واقتحمت قوات الإحتلال تقتحم مدرسة الرافعي في جباليا البلد واعتقلت الرجال واخرجت النساء منها وسط إطلاق نار كثيف.

وخلال ال24 ساعة الماضية استشهد أكثر من 200 فلسطيني جراء قصف الجيش الصهيوني المستمر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأمس تم اكتشاف جثث عشرات الفلسطينيين الذين أُعدموا خلال العدوان البري في جباليا بشمال قطاع غزة.

ونفذ العدو غارات استهدفت نحو 12 مبنى سكنيا في البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة في المنطقة الوسطى. ونفذ الطيران أحزمة نارية على شمالي وشرقي ووسط مدينة خان يونس.