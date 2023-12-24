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December 24 2023 - 02:22

بالفيديو | مظاهرة في مدينة ليماسول بقبرص نصرة لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة

منذ 19 mins 24 December، 2023
مظاهرة داعمة لفلسطين ضد العدوان عل غزة في قبرص
أخبار دولية - تقارير مصورة - قبرص

خرجت مسيرة حاشدة في مدينة ليماسول بقبرص نصرة لفلسطين ورفضًا للعدوان على غزة.

المصدر: وكالات

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