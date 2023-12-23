الصحة في غزة: 201 شهيد و368 جريح خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة  ‫العدوان الإسرائيلي إلى 20,258 شهيدا و53,688 جريح  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 18:00

الصحة في غزة: 201 شهيد و368 جريح خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة  ‫العدوان الإسرائيلي إلى 20,258 شهيدا و53,688 جريح 

منذ 22 mins 23 December، 2023
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