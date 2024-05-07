الصحة في غزة : إغلاق معبر رفح يحول دون سفر آلاف المرضى والجرحى

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة الدول التي تعهدت وطلبت قوائم المرضى والجرحى بالإيفاء والالتزام بتعهداتها والعمل العاجل لسفرهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها”:ايقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة الاحتلال عليه، ما تسبب بمنع سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة”.

وأشارت إلى”منع القائمة التي من المفترض أن تسافر اليوم الثلاثاء حسب ما قام بطلبهم الجانب المصري كشف 140″.

وحذرت بأن”⁠وضع المرضى والجرحى في مستشفيات قطاع غزة صعب جداً منذ بداية الحرب لفقدان أدنى مقومات العلاج والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية وانهيار تام للمنظومة الصحية”.

وقالت:” ⁠لدينا قوائم سفر للجرحى والمرضى بآلاف الحالات والآن تم منعهم من السفر، مؤكدة أن اغلاق معبر رفح منع دخول شاحنات الأدوية والمعدات الطبية ودخول الوقود اللازم للمستشفيات ومنع خروج آلاف الجرحى والمرضى الذين ينتظرون السفر”.

واقتحمت قوات الاحتلال -فجر الثلاثاء- معبر رفح، لتخرجه عن الخدمة.

المصدر: مواقع