طوفان الاقصى| تحقيق صحفي امريكي يدحض رواية الكيان الصهيوني بشأن مستشفى الشفاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2023 - 11:30

طوفان الاقصى| تحقيق صحفي امريكي يدحض رواية الكيان الصهيوني بشأن مستشفى الشفاء

منذ 38 mins 23 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة