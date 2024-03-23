واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 169 على التوالي، موقعة مئات القتلى وآلاف الجرحى في صفوف جيش العدو، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً..

وفي السياق، استهدفت كتائب القسام آلية عسكرية صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء.

وبقذائف الهاون دكت القسام قوات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء.

بدورها، أفادت سرايا القدس عن تمكن مجاهدي وحدة الهندسة من تفكيك منزل تم تفخيخه من قبل العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.

وكشف المراسل العسكري لسرايا القدس أن مجاهدي الوحدة يعملون على إعادة استخدام العبوات واللواصق الانفجارية التي تم تفكيكها لتكون وبالا على جنود العدو وآلياته.

المصدر: موقع المنار