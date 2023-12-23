نيبنزيا: الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبنزيا، أن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار الذي اعتمدته يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة.

وقال نيبينزيا “جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، فبدلا من وقف فوري لإطلاق النار، جرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والمجون”.

وأشار المندوب الروسي إلى أنه بهذا القرار “سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما، من سيصوت على القرار سيكون متواطئا ومسؤولا عن تدمير غزة”.

هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب إسرائيل و”حماس” بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين منسق لتسليم هذه المساعدات.

وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت باستخدامها حق النقض “الفيتو”، تعديلا على القرار الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا.

وأكد أن “الصيغة الروسية المقترحة الآن، هي أضعف الإيمان، يا حبذا لو أصبح التصويت على هذا القرار بمثابة لحظة الحقيقة لمعرفة من يريد وقف إطلاق النار في غزة ومن لا”.

المصدر: روسيا اليوم