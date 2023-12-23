مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني ينفذ غارة على اطراف ‫بلدة يارون الحدودية  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2023 - 01:36

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني ينفذ غارة على اطراف ‫بلدة يارون الحدودية 

منذ 8 mins 23 December، 2023
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