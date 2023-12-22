انفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2023 - 03:16

انفجارات متتالية بعد استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في طوباس

منذ 28 mins 22 December، 2023
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