جو سلوم أعلن ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية

اعلن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم ترشحه لرئاسة الرابطة المارونية في الانتخابات التي ستجرى في اوائل ٢٠٢٥.

وقد باشر سلوم، بحسب بيان، “اتصالاته لتأليف لائحة تضم كل القوى المسيحية من احزاب وغير احزاب في لبنان والخارج لتكون الدعامة لعودة لبنان إلى عهده السابق”. وقال: “اذا كان المسيحيون بخير فلبنان بخير ولبنان قوي بمسيحييه ومسلميه وقوتهم في العمل المشترك في ما بينهم”، مشيراً إلى ان “هدفه استنهاض القوى المسيحية لخدمة هذا البلد والحفاظ على قوته وهويته ورسالته وكيانه. وهدفنا ان نجمع كل هذه القوى تحت مظلة بكركي وثوابت البطريرك المؤمن بالعيش المشترك والصيغة والتعاون المشترك” .

وأكد أن باشر في اجراء اتصالاته لتأليف لائحته، معلنا ان علاقته مع الجميع “ممتازة وعلى تنسيق دائم مع الأحزاب وغيرها وعلى مسافة واحدة من الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام