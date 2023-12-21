الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واسعة في أرجاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها العديد من المواطنين، وسط مواجهات واشتباكات.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة إسكان روجيب شرق نابلس، واعتقلت الشابين مجاهد وجميل العرايشي عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قرية بيت وزن غرب نابلس، وصادرت مركبة خاصة من أحد المنازل.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة الساوية جنوب نابلس، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب واسعة، ونكلت بالأهالي.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين بأعداد كبيرة من الجنود المشاة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة استمرت عدة ساعات، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون شمال طولكرم، مطلقة القنابل الضوئية في سماء البلدة، واعتقلت الشاب عبد بدران عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت المحرر نسيم حسني حمد خلال اقتحام بلدة صيدا شمال طولكرم.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل في بلدة مردة ونفذت فيه عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير بهيج بدر في بلدة بيت لقيا غرب رام الله، وفتشته وعاثت فيه فسادا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فتحي رامية بعد اقتحام منزله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وعدد من البلدات والمخيمات بالمحافظة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش اعتقلت خلالها عددا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمودة ناصر الشمالي وتوفيق الشمالي من حي الكركفة ببيت لحم، والشاب عثمان عطا العروج من قرية جناتا شرق بيت لحم، والشابين موسى جودت العمور وعمار ياسر العمور من بلدة تقوع، جنوباً.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامي ياسر عساكرة بعد اقتحام منزله في قرية العساكرة شرق بيت لحم، واعتقلت الشابين نادر عزية وأدهم أبو سرور خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوبي المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد نيروخ من منزله بضاحية الزيتون في مدينة الخليل، كما اعتقلت المحرر معتز ديب العويوي عقب اقتحام منزله في المدينة.

واعتقلت الشابين موسى نعيم قزاز ويوسف عاهد فقوسة بعد مداهمه منزليهما في مدينة دورا جنوب الخليل، فيما اعتقلت الشاب أيمن كمال النمورة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح داخل منزله في دورا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الظاهرية وبني نعيم في الخليل، وداهمت أحد المنازل في بني نعيم وفتشته وعاثت فيه خرابا.

المصدر: مواقع