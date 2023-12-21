جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة بينهم ضابطين خلال المعارك في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2023 - 06:56

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة بينهم ضابطين خلال المعارك في غزة

منذ 17 mins 21 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة