اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2023 - 17:30

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات العدو الاسرائيلي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 26 mins 20 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة