وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش “الإسرائيلي” منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 133 قتيلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 08:20

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش “الإسرائيلي” منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 133 قتيلاً

منذ 58 mins 20 December، 2023
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