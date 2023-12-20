قوات الاحتلال تقتحم بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وكان قد أفاد الهلال الأحمر، بإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع اصابتين بالرصاص الحي احدها بالصدر والأخرى بالبطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عصيرة الشمالية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

هذا وافادت مصادر فلسطينية ان اشتباكات مسلحة اندلعت ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية، وايضاً في مخيم بلاطة شرق نابلس، عقب اقتحامه من قبل الاحتلال.

المصدر: وكالات