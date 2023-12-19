“الوفاق”: حكومة البحرين شريكة للعدو الاسرائيلي بسفك دماء الشعب الفلسطيني

نددت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة “بانضمام حكومة البحرين في تحالف من أجل حماية مصالح دويلة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر”، ولفتت الى ان “هذا العمل يشكل عملا من أعمال الحرب العدائية لفلسطين والأمتين العربية والإسلامية، يجعلها شريكة بشكل مباشر في دماء الفلسطينيين الغزيرة التي تسفك كل يوم”.

ورأت الجمعية في بيان لها الثلاثاء ان “ما اقدمت عليه حكومة البحرين مغامرة متهورة غير محسوبة العواقب بالاستمرار في هذا التحالف العدواني الفاقد للمشروعية الشعبية والقانونية والوطنية بشكل تام، والذي يُدخلها في خانة أعداء القضية المركزية للأمة، وبالتالي يجعلها في حالة حرب مع كل الأمة العربية والإسلامية، وندعوها للانسحاب الفوري منه”، وتابعت “طالما نبهنا لكون التطبيع عمل خياني لمبادئنا العربية والإسلامية، وها هو اتفاق التطبيع الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات يجرّ حكومة البحرين لمستنقع خياني أكبر”.

واكدت الجمعية “في هذا الظرف التاريخي، شعب البحرين يقف في مواجهة مباشرة مع كل ما يساهم في الحرب المجنونة والوحشية على غزة، وكل ما هو ضد اقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”، وشددت على أن “نضال شعبنا ضد الاتفاقية الإجرامية التي خانت المبادىء الوطنية والإسلامية للبحرين، لن يتوقف وسيستمر حتى إسقاطها بشكل كامل، لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الأهلي والوطني، واقتراف بحق قيمه ومبادئه وتاريخه”، ودعت “العقلاء والشخصيات الوطنية والمؤثرين إلى إيقاف هذا الجنون المحموم الذي تنطوي عليه سياسات السلطة، والعمل الجدي من أجل كبح جماحها، والحؤول دون إيغالها في دماء أهلنا في غزة وفلسطين”.

المصدر: بريد الموقع