المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور “علي الحر” من بلدة عيتا الشعب الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور “علي الحر” من بلدة عيتا الشعب الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
منذ 28 mins
19 December، 2023
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-
لبنان
الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور
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