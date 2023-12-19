المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور “علي الحر” من بلدة عيتا الشعب الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 20:08

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور “علي الحر” من بلدة عيتا الشعب الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 28 mins 19 December، 2023
الشهيد المجاهد محمد نعمة سرور
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