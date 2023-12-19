شركة الشحن الصهيونية “زيم” تعلن رفع سعر نقل الحاوية من 100 دولار إلى 400 دولار عقب تهديدات القوات المسلحة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 15:34

شركة الشحن الصهيونية “زيم” تعلن رفع سعر نقل الحاوية من 100 دولار إلى 400 دولار عقب تهديدات القوات المسلحة اليمنية

منذ 6 mins 19 December، 2023
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