رويترز: شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 19 2023 - 12:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة : قوات الاحتلال حوّلت مستشفى العودة الى ثكنة عسكرية
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 64% من سكان غزة يتناولون الطعام غير الناضج والمواد المنتهية الصلاحية لسدّ الجوع
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: معدل الحصول على المياه في غزة للشرب او الاستحمام يبلغ 1.5 ليتر للشخص الواحد يوميا
رويترز: شركة أمبري لأمن الملاحة تقول إنها تلقت معلومات عن محاولة السيطرة على سفينة على بعد 17 ميلا الى غرب عدن باليمن
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 80 ميلا شمال شرق جيبوتي والسلطات تحقق
العدوان الصهيوني - الأمريكي على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ 74 على التوالي وفصائل المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 19453 شهيدا بينهم 8000 طفل وأكثر من 52 ألف جريح منذ بداية العدوان على غزة
القدرة: قوات الاحتلال اعتقلت 240 شخصا من مستشفى العودة منهم 80 كادرا طبيا و40 مريضا و120 نازحا بلا ماء او طعام او دواء
العدو الصهيوني يعترف بمقتل ضابط وجندي في المعارك شمال قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية طوفان الاقصى الى 463 قتيلا
مراسل المنار: شهيدان و3 جرحى في قصف صهيوني استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة
الأمم المتحدة: غزة هي أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال وهناك حاجة الى وقف إطلاق نار فوري ومستدام
الأمم المتحدة: نحو مليون طفل في قطاع غزة هجّروا من منازلهم قسرا وتفرقت عائلاتهم
مراسل المنار: قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة منفذ عملية حوارة الأسير "أسامة بني فضل" في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس
مراسل المنار: قوات الاحتلال تقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية والفوار جنوب مدينة الخليل واريحا ورام الله وتنفذ حملة اعتقالات
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية تعلن إكمال ونجاح الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات
رويترز: شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر
منذ 23 mins
19 December، 2023
عاجل
التعليقات
ذات صلة
قوى الامن اوقفت سارق منزل وسيارة من بلدة الدوير والبحث جار عن باقي المتورطين
انفوغراف | المشهد العسكري اليومي في جنوب لبنان
المتحدث باسم الصحة العالمية: من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار استهداف المستشفيات في غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}