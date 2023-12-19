رويترز: شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 12:32

رويترز: شركة ولينيوس فيلهلمسن للشحن تعلق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر

منذ 23 mins 19 December، 2023
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