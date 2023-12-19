إصابة شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 12:30

إصابة شاب وفتاة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية دير نظام شمال غرب رام الله

منذ 26 mins 19 December، 2023
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