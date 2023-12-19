المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: الجرحى يفقدون حياتهم نتيجة عدم قدرتنا على تقديم الخدمات الطبية لهم جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 12:30

المتحدث باسم الصحة الفلسطينية: الجرحى يفقدون حياتهم نتيجة عدم قدرتنا على تقديم الخدمات الطبية لهم جنوب قطاع غزة

منذ 32 mins 19 December، 2023
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