وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء – موقع قناة المنار – لبنان
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وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا داخل مستشفى العودة بلا ماء ولا طعام ولا دواء
منذ 40 mins
19 December، 2023
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