لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل استهداف مواقع وتجمعات العدو عند الحدود مع فلسطين

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وفي السياق، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن عملية المقاومة يوم السبت الماضي عندما أرسل حزب الله طائرة مسيّرة انقضاضية، قائلة “كُنا على بُعد ثواني من مجزرة تشبه مجزرة الجنود في كفار جلعادي عام 2006”.

كما دعت الصحيفة الى “إعادة النظر بالتقييم المتعلق بأنفاق حزب الله، إذا كانت حماس تملك تلك الأنفاق الضخمة، فماذا يمتلك حزب الله؟”.

بدورها اعتبرت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن “التهديد الرئيسي هو التهديد الذي يشكله حزب الله في الشمال، ورغبة إسرائيل البالغة 17 عاماً في عدم التعامل معه، بل إن إسرائيل حتى اليوم تفضّل الحل الجزئي والمؤقت، ظناً منها أن تأجيل المشكلة سيحلها أيضاً”.

مشاهد استهداف عدد من مواقع العدو

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

لن تتخلّى حركات المقاومة عن مسؤولياتها…

ونشر الاعلام الحربي فيديو بعنوان “لن تتخلّى حركات المقاومة عن مسؤولياتها…”.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 18-12-2023:

أصدرت المقاومة الإسلامية اليوم الإثنين بتاريخ 2023/12/18 ثلاثة (3) بيانات عسكرية تضمّنت ثلاث (3) عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 20:00 إطلاق صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المُسمَّاة مستعمرة كريات شمونة) كردٍّ على استهداف العدو الإسرائيلي لمراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب مع التأكيد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيّين سيُقابَل بالمثل.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 9:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة.

2- الساعة 14:30 استهداف منصّتَين للقبّة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وتحقيق إصابات دقيقة.

المصدر: موقع المنار