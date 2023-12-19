الشيخ دعموش: لولا المقاومة لكان العدو توسع في عدوانه الجنوب أرضنا ولا يمكن لأحد أن يقيد حركتنا فيها

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنه “بعد الذي جرى ويجري في غزة، ازددنا قناعة بأن الخيار الوحيد الذي يحمي بلدنا ومستقبلنا ويمنع العدو من تحقيق أهدافه، هو المقاومة وليس المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن العاجز عن إصدار قرار واحد بوقف العدوان على غزة”.

كلام الشيخ دعموش جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس حمد أحمد يوسف في حسينية بلدة عين بعال الجنوبية في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وقال الشيخ دعموش إن” تجربة المقاومة في لبنان تؤكد هذه الحقيقة، حيث إن الذي فرض على العدو وقف عدوانه الوحشي في العام 2006، هو المقاومة وثبات مجاهديها وشعبها، والذي حمى لبنان وثرواته ومنع العدو من الاعتداء على لبنان خلال سبعة عشر سنة بعد 2006، هو معادلات المقاومة وحضورها في الميدان وخوف العدو من قدراتها وصواريخها”.

واعتبر سماحته أن “الهمجية الإسرائيلية الأميركية لا يردعها شيء إلاّ القوة ومعادلات المقاومة، ولولا قوة المقاومة في لبنان وصواريخها وسلاحها والمعادلات التي صنعتها، لكان العدو توسع في عدوانه على لبنان منذ اليوم الأول، ولكن ما يردعه هو قوة المقاومة وقدراتها وخبرتها وتجربتها وتصميمها على التصدي لأي عدوان يتعرض له لبنان”.

وشدد على أن “المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتله، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني”.

وأكد الشيخ دعموش أن “التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان أصبحت مملة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخائف من حزب الله”، لافتاً إلى أن “ما يصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع من يُهدد ويتوعد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن ينفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان”.

وختم بالقول: “يجب أن يعلم العدو أن المس بسيادة اللبنانيين على أرضهم أو تغيير الواقع القائم في الجنوب اللبناني هو ضرب من الخيال، فهذه الأرض أرضنا ولا يمكن لأحد أن يقتلعنا منها أو يقيد حركتنا فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام