قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 10:06

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية

منذ 7 mins 19 December، 2023
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