“رويترز”: أمبري لأمن الملاحة تقول إنها تلقت معلومات عن صعود لسفينة في منطقة بحر عدن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2023 - 09:28

“رويترز”: أمبري لأمن الملاحة تقول إنها تلقت معلومات عن صعود لسفينة في منطقة بحر عدن

منذ 26 mins 19 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات