مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر وعد جمال البدوي وابن عمه محمود عصام البدوي بعد اقتحام منزليهما في مخيم الفوار جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 05:18

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر وعد جمال البدوي وابن عمه محمود عصام البدوي بعد اقتحام منزليهما في مخيم الفوار جنوب الخليل

منذ 18 mins 19 December، 2023
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