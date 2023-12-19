غريفيث: ثمة حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة بحرب غزة

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أنّ سكان قطاع غزة الذين يتعرّضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، “لم يعد لديهم الوقت أو الخيارات”.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، مساء أمس الاثنين، إن “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.

وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال”.

وتابع قائلاً: “لقد وعدونا اي الجانب الإسرائيلي بتجنب قصف المدنيين، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف”.

وشدد غريفيث، على أن “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”، مؤكدا أن “عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة وعدوانا على غزة، خلّفت نحو 19 ألفا و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر: وكالة يونيوز