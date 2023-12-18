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December 18 2023 - 22:20

لحظة سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة الاسلامية مساء اليوم على كريات شمونة

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
عربي وإقليمي - كيان العدو

وسائل إعلام العدو: لحظة سقوط صواريخ أطلقها حزب الله مساء اليوم الاثنين على مستوطنة كريات شمونة.

 

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