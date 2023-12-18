كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة وتحقق فيه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 15:14

كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة وتحقق فيه إصابة مباشرة

منذ 18 mins 18 December، 2023
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