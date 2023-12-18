متابعة | للمرة الأولى منذ عشر سنوات…العراقيون يشاركون في انتخابات مجالس المحافظات

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام، في انتخابات مجالس المحافظات. وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 07:00 صباحاً، في حين تغلق مكاتب الاقتراع البالغ عددها 7166 والتي وُضعت تحت إجراءات أمنية مشددة عند الساعة 18:00. ودُعي نحو 17 مليون ناخباً للاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات العراقية.

الداخلية: أعددنا خطة محكمة لنقل صناديق الاقتراع إلى المخازن

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم عدم تسجيل أي توقف حتى الآن في أجهزة الاقتراع.

وأعلن الشمري خلال مؤتمر صحفي في مقر قيادة العمليات المشتركة أن المراكز الانتخابية مؤمنة بشكل كامل وهناك خطة لتأمين الحماية لصناديق الاقتراع مع إنتشار واسع للقطعات الأمنية في عموم محافظات البلاد.

وقال الشمري، إنه “لم يتم تسجيل أي توقف حتى الآن في أجهزة الاقتراع والمراكز الانتخابية مؤمنة بالكامل”، لافتاً الى أن “القائد العام للقوات المسلحة يتابع عملية الاقتراع العام من مقر العمليات المشتركة”.

وفي سؤال صحفي عن عملية نقل صناديق الاقتراع، أوضح الشمري أنه “تم إعداد خطة أمنية لتأمين الحماية لصناديق الاقتراع ونقلها باتجاه المخازن سواء كان جواً أو براً”، مشيراً الى أن “هناك انتشاراً واسعاً للقطعات الأمنية”.

السوداني يحث العراقيين على الاقتراع: استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية

وفي السياق، أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الكرخ في بغداد، مؤكداً أن انتخابات مجالس المحافظات استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية في البلاد، حاثاً المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الكرخ

وأضاف السوداني أن “مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها”، موضحاً أن “المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية”.

وأشاد السوداني “بالجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية في تأمين الانتخابات، وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية والمرشحين، أثناء الحملة الانتخابية وصولاً إلى هذا اليوم”، معبراً عن شكره لكل وسائل الاعلام التي رافقت العملية الانتخابية ومفرداتها في كل محطة.

الخزعلي: الانتخابات ستفرز معادلة جديدة في مجالس المحافظات

من جهته، أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن عدم المشاركة في الانتخابات هو “فشل ويأس وهذا ليس من شيم العراقيين”، مشدداً على أن “المشاركة في الانتخابات تحدٍ ونتوقع مشاركة جيدة في التصويت العام”.

وفي مؤتمر صحفي بعد الإدلاء بصوته، اليوم الاثنين، قال الشيخ الخزعلي “نبارك للشعب العراقي هذا العرس الانتخابي، وندعوه إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات”، مبيناً أن “الإشكالات في إرسال النتائج حصلت بالانتخابات الماضية”.

وأضاف الشيخ الخزعلي “نحن أمام مرحلة جديدة”، مشيراً إلى أن “نتيجة الانتخابات ستفرز معادلة جديدة في مجالس المحافظات”.

وذكر أن “القانون المشرع عالج مسألة العد والفرز اليدوي”، مشيراً إلى أن “الشركة المصنعة للأجهزة وعدت بمعالجة هذا الإشكال “، مؤكداً أن “ذلك لا يؤثر على نتائج الانتخابات كونها مشكلة فنية”.

وفي جانب آخر من حديثه، شدد أمين عام حركة عصائب أهل الحق، على ضرورة وجود محافظين جدد يتناسبون مع البرنامج الحكومي.

الحلبوسي: للمشاركة الكثيفة

بدوره، رأى رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أن فوز حزبه في محافظة الأنبار سيكون ساحقاً في انتخابات مجالس المحافظات، داعياً الجميع في كافة المحافظات إلى المشاركة في الانتخابات.

وأكد الحلبوسي (رئيس مجلس النواب المقال) عقب الادلاء بصوته في الانتخابات صباح اليوم أن “العراق بحاجة الى أبنائه وشعبه لاختيار الخيارات الصحيحة التي تقدر على إدارة المفاصل المحلية عبر انتخابات مجالس المحافظات”، منوهاً الى أن “المشاركة ستكون عالية لاعتبارات كثيرة ولأهمية الانتخابات ولاعتبارات أخرى”.

الفياض يدلي بصوته

هذا وأدلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم بصوته في انتخابات مجالس المحافظات في احد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد.

الانتخابات الأولى من نوعها منذ عشر سنوات

والجدير بالذكر انه للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، ينظم العراق انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.

وأجريت اول انتخابات محلية في العراق عام 2005 ومن ثم في 2009 و2013 بانتظام، وبعدها كان من المفترض اجراء الانتخابات في 2017، غير ان العراق لم يشهد استقرارا امنيا وسياسيا منذ ذلك الحين.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

عملية الاقتراع الخاص

يذكر انه جرت السبت عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بالقوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

هذا وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %، في البلد الذي يقطنه 43 مليون نسمة.

وذكرت المفوضية في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع، أنه “في الساعة السادسة من مساء يوم السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر، نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية”.

وأوضحت أنه “بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين (706) آلاف ناخب و(805)، من أصل (مليون وخمسين ألفا وستمئة وثلاثة وخمسين ناخبا) أي بنسبة 67%”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد، توجيهاً لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يُضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

مجالس المحافظات… من أين تحصل على مواردها وما هي صلاحياتها؟

تعتبر مجالس المحافظات السلطة التشريعية والرقابية التي تشرف على عمل المحافظات العراقية، وتستمر كل دورة لأربعة سنوات، وكل مجلس في كل محافظة يتكون من عشرة أعضاء على الأقل، ويمكن أن يصل العدد إلى 35 عضو في كل مجلس.

مجالس الأقضية

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ويتكون مجلس القضاء من 7 أعضاء، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء عن 13.

صلاحيات مجالس المحافظات العراقية

– تقوم مجالس المحافظات بالتنسيق بين أولويات المحافظات والوزارات والجهات المعنية.

– الرقابة على أعمال المحافظات وكذلك مراقبة أي أنشطة غير قانونية مثل إهدار المال العام، أو أي شبهات إهمال أو تقصير، أو حتى عدم نزاهة أو أي محاولات للاستغلال الوظيفي.

كما أن لهذه المجالس الصلاحية على كافة دوائر الدولة في المحافظة للتأكد من ضمان حسن أداء العمل، ما عدا دوائر المحاكم والوحدات العسكرية أو الكليات والمعاهد والدوائر الاتحادية.

رسم السياسات العامة للمحافظات

كما يمكن للمجالس أن تشارك في رسم السياسات العامة للمحافظات وتحديد الأولويات الخاصة بكل محافظة، وفي نفس الوقت مراقبة التزام المحافظة بتطبيق وتنفيذ السياسات العامة للدولة.

الاستقلال المالي

وتتمتع مجالس المحافظات بالاستقلال المالي، ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتخضع لرقابة مجلس النواب بشكل مباشر، بينما للمجالس المحلية موازنات ممنوحة من قبل الحكومة الاتحادية، حسب المعايير الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب.

كذلك، يقع على عاتق مجالس المحافظات العراقية انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة له.

كما يمكن للمجلس استجواب المحافظ أو أحد نائبيه لأسباب عدة، من بينها هدر المال العام أو الإهمال والتقصير في أداء الواجب، أو عدم النزاهة والاستغلال الوظيفي.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة “سانت ليغو” التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

اسماء التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الأفراد:

أسماء التحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين الافراد

1. ماهر رشيد حسني الفت الفي يل

2. عيدان شيفان شرو الشيخ كالو

3. السيادة

4. إبداع كربلاء

5. تحالف الأنبار المتحد

6. تنظيم الداخل

7. مهند فلاح الازيرجاوي

8. مدار

9. سمام حنني القدو

10. فاهرام هايك

11. المهندس صدام حسني عبد الكريم القريشي

12. تحالف نبني

13. ائتلاف الأساس العراقي

14. حزب الثقة

15. الشيخ جاسم السوره ميري

16. ائتلاف شموخ البصرة

17. آزاد أكري ياركرم مير الاركوازي

18. خديدا خلف عيدو حمو حمو

19. ثابتون

20. تحالف ديالتنا الوطني

21. رضا حميد العذاري

22. فائز صباح عبوش أيوب سمعان

23. خلدون فرج الزهيري

24. ثامر نايف خلف بكر الشهواني

25. أحمد كامل علي زيدان الناصري

26. أحمد حسن نزر

27. نائل غانم عزيز حنا ساكو

28. حزب الداعي

29. النبض العراقي

30. هيثم سالم بحو بطرس ككي

31. تحالف خيمة واسط

32. محمد موسى علي الفيلي

33. أبشر يا عراق

34. تحالف القوى المدنية

35. الحزب الديمقراطي الكوردستاني

36. كركوكنا

37. ولنتينا وليم يوسف جلو يوسف

38. تحالف معالم كركوك

39. كرم رامز وسطين ابلحد وسطين

40. الاتحاد الوطني الكوردستاني

41. جمهور المثني

42. استحقاق ديالى

43. إنجيل زيا شيبا زيا البرواري

44. حركة غيارى العراق

45. زهير جاسم محمد علي

46. التيار الوطني العشائري في العراق

47. ريمون جميل هرمز يوسف حموده

48. الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

49. تجمع الفيحاء الفيدرالي

50. عمار ملوكي خلف طيبان الدليمي

51. تحالف الإطار الوطني

52. الدكتور رامي سامح

53. محمد عارف يوسف الشبكي

54. تجمع برلمان الشعب

55. تحالف تقدم الوطني / تقدم

56. المهندس زيدون غسان الصابري

57. سيد عدنان كريم عزيز بدر الغالبي

58. أنور ناظم عباس

59. رياض قريو حنا

60. تحالف المهمة

61. تحالف العقد الوطني

62. عبد الرزاق الشبيبي

63. تحالف الضم العراقي

64. التحالف المدينة الديمقراطي

65. مشعل عزيز حسني علي آغا

66. كركوك قوتنا وإرادتنا

67. أميل بطرس قسطنطين ابراهيم آغا

68. حركة الوفاء العراقية

69. المهندس أسامة سعدون الخدادي

70. لؤي عادل يوسف بطرس القس روفائيل

71. الأستاذة التربوية ثناء ابراهيم جبار الفيلي

72. فارس فرنك نصوري سلمان بطه

73. محمد كوران

74. خضر حميد الزهيري

75. حسن حمود الصحن المحمداوي

76. تجمع الفاو زاخو

77. خليل ذنون جهاد أحمد

78. الماكنة

79. المهندس قدس الساعدي

80. تحالف الأخيار الوطني

81. تحالف تصميم

82. المحام حازم شحان كوجر

83. طالب محمد كريم نعمة الله قمري

84. حراك الجيل الجديد

85. حركة إدراك

86. الدكتور ديار طاهر آغا ولي القرة لو سي

87. تحالف عزم العراق / عزم

88. تحالف الرئاسة

89. الحقوقية نوال عبد الرزاق الخميسي

90. اتحاد أهل نينوى

91. حسين غنى الحجامي

92. الأستاذ رياض عبد الواحد شلاكه

93. الحسم الوطني

94. المهندس علي شامل

95. إشراقة كانون

96. مروان صبيح مهتم جوهر

97. المحامي عامر داود الفيلي

98. تحالف قمم

99. الحزب الوطني للتجديد

100. ائتلاف دولة القانون

101. الأستاذة التربوية مي جاسم الساعدي

102. واثقون

103. اسماعيل يحيى القريشي

104. غزوان حامد حميد خليل الداؤودي

105. تحالف العروبة

106. واسط أجمل

107. مظفر عزيز أحمد الزهيري

108. تحالف قيم المدني

109. الوعد العراقي

110. تجمع العراق الجديد

111. العزم المدني

112. مناضل جاسم حسن

113. الأنبار هويتنا

114. تجمع أجيال

115. تحالف الحدباء الوطني

116. تحالف العرين في كركوك

117. علي عبد حمد الطائي

118. فراس شاكر الغزي

119. مارب عماد الياس رفو حنو

120. محمود حاجم الحجامي

121. الهوية الوطنية

122. الجماهير الوطنية

123. القيادة

124. الدكتور عادل محمد كاظم

125. نينوى لأهلها

126. المستقل المختار عدنان رمضان البدراوي )أبو سيف(

127. شرارة يوسف اسحق حنا زاره

128. ربيع يوسف الياس ججي صوران

129. جبهة تركمان العراق الموحد

130. الأستاذ حيدر جاسم الشمري

131. تحالف قوى الدولة الوطنية

132. علي كرنوص مراد علي الخالدي

133. تحالف مدينتي

134. انبثاق

معلومات عن الانتخابات مجالس المحافظات العراقية:

نبذة عن الناخبين واعدادهم

عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية الذي بلغ عددهم (16.158.788) ناخب منهم (15.108.135) ناخب للتصويت العام، موزعين على (7.166) مركز اقتراع، و(35.553) محطة اقتراع

(1.002.393) ناخبًا للتصويت الخاص يصوتون في (565) مركز اقتراع، و( 2.367) محطة اقتراع.

بلغ عدد الناخبين النازحين (48.260) ناخبًا نازحًا، ستَفتتح لهم المفوضية (35) مركز اقتراع و(120) محطة اقتراع.

التحالفات التي ستشارك في جميع مجالس المحافظات:

1. تحالف ائتلاف الوطنية.

2. تحالف النهج الوطني.

3. تحالف الحسم الوطني.

4. تحالف الرئاسة.

5. تحالف مدار باستثناء مجلس البصرة.

أكبر التحالفات المشاركة:

1. تحالف دولة القانون: ( 12 ) حزباً

2. تحالف قيم المدني: ( 10 ) أحزاب

3. تحالف الحسم الوطني: ( 9 ) أحزاب

4. تحالف القوى المدنية: ( 9 ) أحزاب

5. تحالف تركمان العراق: ( 9 ) أحزاب

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن أهمية المشاركة تكمن في اختيار من يمثل المواطن بوصف مجالس المحافظات هي مؤسساتٌ محليةٌ تشريعيةٌ يمكن لها أن تقدم الخدمات للمواطنين.

مشهد سياسي جديد ينتظر منه المواطن العراقي تغير الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظات من خلال انتخاب ممثلين عنهم في مجالس المحافظات التي ترتكز على اختيار الاصلح والأكفأ للمرحلة المقبلة.

المصدر: موقع المنار