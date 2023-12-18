صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 13:16
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مراسل المنار: 30 شهيدا في قصف صهيوني على منزلي عائلتي القطشان والعرقود بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة وتوقع اصابات خطيرة في صفوف الفلسطينيين
الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة قرب طوباس بالضفة الغربية المحتلة
العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب على غزة يدخل يومه الـ 73 والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس
وزارة الصحة بغزة: ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في جباليا أمس الاحد إلى 110 شهداء
جيش العدو الصهيوني يعلن عن مقتل 5 من جنوده في المعارك جنوب قطاع غزة
اعلام العدو: ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة الى 127 قتيلا
إعلام العدو: قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن عنهم من وحدات ماجلان ودوفدفان ويهلوم
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد يكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل مسيّرات
منذ 2 ساعة
18 December، 2023
عاجل
إصبع الجليل
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