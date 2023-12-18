صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل مسيّرات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 13:16

صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خشية تسلل مسيّرات

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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