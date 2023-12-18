طوفان الاقصى| التضليل الاعلامي حول الوقفات في الجامعات الاميركية للتغطية على الابادة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 11:10

طوفان الاقصى| التضليل الاعلامي حول الوقفات في الجامعات الاميركية للتغطية على الابادة في غزة

منذ 36 mins 18 December، 2023
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

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