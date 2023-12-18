عدد من الشهداء في قصف الاحتلال على مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:00
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أكثر من 54 شهيداً وصلوا إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مناطق الصبرة والشيخ رضوان والرمال في مدينة غزة
الاحتلال يقتحم مستشفى العودة بعد عدة أيام من حصارها ويحتجز كوادرها الطبية بعد تعريتهم وعلى راسهم مدير المستشفى
القيادي في حماس خليل الحية: نريد وقف إطلاق نار شامل وانسحاب كل قوات الاحتلال من غزة وملف التبادل مغلق حتى يقف العدوان
خليل الحية: اليوم التالي في غزة هو انتصار ومن يفكر ما بعد حماس فهو يفكر في وهم ومستقبل غزة مرتبط بمستقبل القدس وفلسطين
العدوان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة والغرب على غزة يدخل يومه الـ 73 والاحتلال يرتكب المزيد من المجازر
مواجهات عنيفة بين قوات العدو والمجاهدين وسط مدينة غزة واشتعال النيران في دبابتين لجيش الاحتلال في شارع اليرموك
مجاهدو سرايا القدس والقسام يفجرون في عملية مشتركة عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا صهيونية في المغراقة وسط القطاع
القسام تستهدف تجمعاً صهيونياً شرق خانيونس و"نيريم" و"نير اسحاق" وسرايا القدس تقصف القوات المتوغلة جنوب دير البلح
القسام تدمر ناقلتي جند وتفجر عبوة "رعدية" بقوة عسكرية في محاور خانيونس وتدمر دبابة ميركافا جنوب شرق دير البلح
المقاومة تستهدف مواقع "جل العلام" و"الراهب" وثكنة أفيفيم ومقر قيادة مستحدث قرب مستعمرة إيفن مناحم وتحقق إصابات
المقاومة تقصف دشمة للعدو في موقع "بركة ريشا" وقوة عسكرية في محيط موقع "حانيتا" وتجمعاً لجنود العدو في "حرش عداثر"
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد حسن معن سرور "علي ابراهيم" من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان والذي ارتقى على طريق القدس
12 شهيداً من عائلتي راضي والشوا اثر قصف صهيوني استهدف ساحة الشوا المكتظمة بالسكان في حي التفاح في مدينة غزة
14 شهيداً وعدد من المصابين جراء قصف صهيوني استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
33 شهيداً بينهم أكثر من 15 طفلاً و100 مفقود اثر قصف الاحتلال منزلي عائلتي البرش وعلوان في جباليا
إلقاء 4 قنابل يدوية الصنع "أكواع" تجاه معسكر "قبة راحيل" الإسرائيلي شمال بيت لحم والاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوب الخليل
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
عدد من الشهداء في قصف الاحتلال على مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء في غزة
منذ 9 mins
18 December، 2023
عاجل
مستشفى الشفاء
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بالفيديو | الطواقم الصحفية محاصرة في مستشفى الشفاء بجنين بفعل اجراءات الاحتلال الصهيوني
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