عدد من الشهداء في قصف الاحتلال على مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:00

عدد من الشهداء في قصف الاحتلال على مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء في غزة

منذ 9 mins 18 December، 2023
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