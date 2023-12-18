قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة عبوين شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2023 - 06:36

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة عبوين شمال رام الله

منذ 3 ساعة 18 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة