بالفيديو | قوات الاحتلال تستهدف منزلًا لعائلة القطشان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استهدفت طارات الاحتلال الصهيوني منزلًا لعائلة القطشان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اسفر عن استشهاد الصحفية حنين علي القشطان مع أفراد من عائلتها.

واعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن ارتقاء الصحفية الشهيدة حنين القطشان في قصف الاحتلال “الإسرائيلي” لمنزل عائلتها بمخيم النصيرات وسط القطاع ، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 95 صحفياً وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ونتيجة للعدوان الصهيوني الوحشي والمتواصل على مختلف مناطق القطاع، اشتعلت النيران في بناية بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء قصف الاحتلال.

المصدر: وكالات