جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه “كريات شمونه” قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 16:52

جيش الاحتلال: إطلاق 3 صواريخ من لبنان تجاه “كريات شمونه” قبل قليل

منذ 10 mins 16 December، 2023
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