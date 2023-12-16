“الجهاد الإسلامي” طالبت المؤسسات المعنية في العالم بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للصحفيين

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات استمرار استهداف قوات الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين في قطاع غزة، مشيرةً الى استشهاد ما يقرب من 90 صحفياً خلال معركة طوفان الأقصى فضلاً عن العديد من الجرحى الذين يقومون بواجبهم الإعلامي في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة إلى العالم.

وأوضحت أنّ استهداف قوات الاحتلال للصحفيين يهدف إلى تعمية العالم عما ترتكبه من جرائم، واغتيال شهود العيان الذين يوثقون إبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكدت “الجهاد الإسلامي” أنّ استهداف الصحفيين وتعريضهم للخطر والإصابات أثناء تأديتهم لواجبهم الإعلامي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة، مضيفةً “يجب أن يحظى العاملون في مجال الإعلام بحماية دولية تضمن سلامتهم وحريتهم في أداء مهامهم”.

وتابعت “إننا نقف صفًا واحدًا مع الصحفيين الأبطال الذين يخاطرون بحياتهم من أجل توثيق الحقيقة ونقلها إلى العالم، ونؤكد على ضرورة حمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لممارسة عملهم بحرية وأمان”.

وطالبت “الجهاد الإسلامي”، المؤسسات المعنية في العالم بالتدخل العاجل للحد من هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للصحفيين من الاستهداف وتحقيق العدالة للصحفيين الذين أصيبوا أو استشهدوا خلال المعركة الحالية، سواءً في غزة أو الضفة المحتلة أو جنوب لبنان.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم