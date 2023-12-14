سرايا القدس-كتيبة جنين: استهدفنا تمركز قوة مشاة إسرائيلية على محيط مستوطنة “دوتان” بصليات كثيفة من الرصاص و أوقعناهم بين قتيل وجريح وفجّرنا عبوة شديدة الانفجار مضادة للأفراد في سيارة كانوا يستقلونها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 21:52

سرايا القدس-كتيبة جنين: استهدفنا تمركز قوة مشاة إسرائيلية على محيط مستوطنة “دوتان” بصليات كثيفة من الرصاص و أوقعناهم بين قتيل وجريح وفجّرنا عبوة شديدة الانفجار مضادة للأفراد في سيارة كانوا يستقلونها

منذ 32 mins 14 December، 2023
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