وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال يدمر منزلًا في شارع ‫النفق في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 10:36

وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال يدمر منزلًا في شارع ‫النفق في غزة

منذ 44 mins 15 October، 2023
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