وسائل إعلام فلسطينية: غارة جوية صهيونية تستهدف مركز شرطة ‫بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 09:04

وسائل إعلام فلسطينية: غارة جوية صهيونية تستهدف مركز شرطة ‫بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 13 mins 15 October، 2023
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