‫ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال في قصف صهيوني لمنزل في حي ‫تل الهوا بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 07:32

‫ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال في قصف صهيوني لمنزل في حي ‫تل الهوا بغزة

منذ 29 mins 15 October، 2023
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