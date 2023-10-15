الصحة الفلسطينية: أكثر من 2228 شهيد معظمهم من النساء ‫والأطفال و8744 جريح جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 07:32

الصحة الفلسطينية: أكثر من 2228 شهيد معظمهم من النساء ‫والأطفال و8744 جريح جراء القصف الصهيوني المتواصل على غزة

منذ 48 mins 15 October، 2023
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