مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في القصف الصهيوني على ‫رفح ودير البلح وزوايدة ومخيم البريج بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 07:32

مراسل المنار: عشرات الشهداء والجرحى في القصف الصهيوني على ‫رفح ودير البلح وزوايدة ومخيم البريج بقطاع غزة

منذ 52 mins 15 October، 2023
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