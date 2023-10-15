بالفيديو | جنود صهاينة يهاجمون نتنياهو ويمنعوه من القاء كلمة خلال زيارته إلى غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 15 2023 - 02:58

بالفيديو | جنود صهاينة يهاجمون نتنياهو ويمنعوه من القاء كلمة خلال زيارته إلى غلاف غزة

منذ 18 mins 15 October، 2023
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

هاجم جنود صهاينة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى منطقة غلاف غزة، ما ادى ذلك إلى القاء كلمة كان من المقرر ان يلقيها هناك.

وتوجه أحد ضباط جيش العدو إلى نتنياهو، بالقول “أنت كذاب”، ومن ثم شتمه، ومنعه من إلقاء خطاب أمام الجنود بغلاف غزة.

وزار نتانياهو السبت منطقة غلاف غزة، ووصل إلى بلدات “كفر غزة” و”باري”، وقام بجولة بين أنقاض المنازل في البلدات.

ومنذ بدء المواجهات، لم يلتق نتنياهو بعائلات بلدات غلاف غزة. وجاء الإعلان عن زيارة نتنياهو، وهي الأولى منذ عملية طوفان الأقصى، بعد انتهائها ومغادرة نتيناهو المكان، بحسب موقع “تايمز اوف إسرائيل”.

المصدر: مواقع

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