المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين “جواد علي” من بلدة سحمر والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 20:52

المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي يوسف علاء الدين “جواد علي” من بلدة سحمر والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي

منذ 13 mins 14 October، 2023
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