كتائب القسام تكشف عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع ذات القدرة التدميرية العالية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 20:52

كتائب القسام تكشف عن قذيفة “الياسين” محلية الصنع المضادة للدروع ذات القدرة التدميرية العالية

منذ 45 mins 14 October، 2023
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