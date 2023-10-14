المقاومة الإسلامية: دمرنا جزءا كبيرا من تجهيزات الاحتلال الفنية والتقنية في مركز النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2023 - 19:22

المقاومة الإسلامية: دمرنا جزءا كبيرا من تجهيزات الاحتلال الفنية والتقنية في مركز النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

منذ 38 mins 14 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة