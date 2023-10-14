‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية نحو بئر السبع ‫وعسقلان والمستوطنات القريبة من عزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 14:46

‫المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية نحو بئر السبع ‫وعسقلان والمستوطنات القريبة من عزة 

منذ 35 mins 14 October، 2023
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