العلاقات الإعلامية في حزب الله: لإدانة المجرم الذي يقتل الصحافيين

ادانت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان الانحياز الأعمى والتجاهل المقصود والمتعمّد من قبل الأمين ‏العام للأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان، ومن قبل الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، ومن ‏قبل وكالة رويترز العالمية، ومن قبل عدد من وسائل الإعلام العالمية، الذين امتنعوا عمدًا عن ‏تسمية اسم الجهة التي أطلقت النار وقتلت الصحافي الشهيد عصام خليل العبدالله وجرحت عددًا آخر ‏من الصحافيين من جنسيات متعدّدة. ‏

ولفت البيان الى إنّ “إسرائيل” هي الجهة المعتدية التي قتلت الصحافي عصام العبدالله بشكل واضح وقاطع لا ريب ‏فيه وأمام مرآى ومسمع الصحافيين المحليين والعالميين الذين كانوا موجودين عند حصول ‏الاعتداء. ‏

واوضحت العلاقات الاعلامية في بيانها إن التجاهل المقصود والمرفوض هو من أجل عدم إدانة العدو الإسرائيلي والاستمرار في حملة ‏التضليل والتزوير التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المؤسسات الإعلامية الدولية لمصلحة ‏العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم، وإنّنا نطالب هذه المؤسسات وكافة الإعلاميين ‏الأحرار بكشف هذه الحقيقة الساطعة وإدانة المجرم الذي يقتل الصحافيين إدانة واضحة وصريحة ‏وهو العدو الصهيوني.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله